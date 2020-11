Lazio, Acerbi: «Oggi siamo stati davvero bravi, volevamo i tre punti»

La Lazio vince in modo spettacolare sul campo dell’Olimpico, ecco l’analisi di Francesco Acerbi alla radio ufficiale

Le parole di Francesco Acerbi, dopo la vittoria della Lazio sullo Zenit. Ecco il commento del difensore sul 3-1 di questa notte di Champions League, sulle frequenze di Lazio Style Radio:

«Se non ti diverti, giocare a pallone non è possibile. Abbiamo testa libera e manteniamo piedi per terra. Loro dovevano vincere per forza. È una squadra di esperienza e testa di serie. Il primo errore lo paghi, ma oggi siamo stati superiori e non c’era niente da fare.

Oggi è stata brava la Lazio, voleva vincere e portare a casa i tre punti. Avremmo potuto fare piu gol. Davero bravi. Volevo fare i complimenti a Parolo, al primo gol di Champions, un “giovane” (scherza, ndr)».