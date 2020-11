Acerbi esulta sui social dopo la vittoria della Lazio a Crotone

Beppe Bergomi l’ha definito «Il miglior difensore del nostro campionato». Ad oggi, come dargli torto. Sempre presente, mai sostituito, quasi sempre impeccabile: Francesco Acerbi è un punto fermo della Lazio e della Nazionale italiana. Il difensore biancoceleste, come tutti i suoi compagni, ha affidato ai social la propria esultanza per la partita vinta contro il Crotone.