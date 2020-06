Lazio, Acerbi tra gli italiani Over 30 più costosi FOTO

L’attuale difensore della Lazio è rientrato nella lista degli italiani Over 30 più costosi. Presenti anche due ex biancocelesti

Francesco Acerbi in meno di due anni è diventato la colonna portante della difesa della Lazio. Il Leone è stato acquistato dal Sassuolo per ben €10,5mln. Un costo non esorbitante, se solo non fosse che comunque il centrale all’epoca avesse 30 anni. Un rischio che Lotito e Tare hanno voluto correre prendendosi ora i meriti.

Tra gli italiani Over 30 più costosi, il numero 33 biancoceleste copre però solo il sesto posto. Nella classifica stilata da Transfermarkt.it, la medaglia d’oro è stata assegnata al passaggio di Bonucci dalla Juventus al Milan. Al secondo posto c’è il ritorno in bianconero dello stesso Bonucci, mentre sul gradino più basso del podio troviamo l’arrivo in biancazzurro di Peruzzi dall’Inter per €17,9mln. Chiude la lista il trasferimento di Massimo Oddo dalla Lazio al Milan per €7,75mln. Puntare sull’esperienza delle volte può essere una mossa vincente, Acerbi docet.

Gallina vecchia 🐔 fa buon brodo, specie se nostrana. È quello che pensano le squadre che hanno firmato questi giocatori 👇#TMdatabase #transfermarkt pic.twitter.com/7hNEo5ByiL — Transfermarkt.it (@TMit_news) June 7, 2020