Lazio, Acerbi è tornato: il Leone di nuovo in campo VIDEO

La Lazio ritrova il suo Leone: Acerbi è tornato in campo. Il difensore sta recuperando da un problema al ginocchio e punta l’Atalanta

Scarpini in mano e via, si torna sul campo di gioco. Acerbi ha ripreso ad allenarsi sul manto erboso: per oggi solo lavoro differenziato, ma il reintegro in gruppo non è lontano. Il Leone c’è ed è pronto per rimettersi a servizio della Lazio nella gara contro l’Atalanta, Inzaghi invece può tirare un sospiro di sollievo e riposizionare la sua colonna al centro della difesa.