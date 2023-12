Lazio, Acerbi ti ha dimenticato: «Indossare la maglia dell’Inter è un onore ti spinge a dare sempre il massimo»

Acerbi, l’ex difensore biancoceleste prima della gara con la Real Sociedad esprime parole di elogio nei confronti dell’Inter

Intervenuto nel match program di Inter-Real Sociedad, Acerbi elogia con parole molto dolci e importanti il club nerazzurro: ecco cos ha detto l’ex difensore della Lazio

PAROLE – L’Inter è passione, unicità, è qualcosa che ti rende orgoglioso: indossare questa maglia ti spinge a dare sempre qualcosa in più in campo. Avere grandi ambizioni aiuta a crescere, è fondamentale mettere grandissimo impegno in quello che si fa per me. Nella mia carriera il concetto di squadra è sempre stato importante, significa avere dei compagni con i quali lottare per raggiungere obiettivi comuni: si può vincere o perdere ma è fondamentale aiutarsi l’uno con l’altro e in questo gruppo è così