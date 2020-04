Lazio, Acerbi sul podio per duelli vinti: la classifica

Lazio, Acerbi sul podio dei cinque maggiori campionati europei per percentuale di duelli vinti: la classifica

Campionato fermo e quindi spazio alle statistiche. Quella fatta da Transfermarkt ha esaminato i giocatori con la maggior percentuale di duelli vinti, prendendo in considerazione un minimo di 100 duelli completati.

Primo posto per Bruno Alves del Parma con una percentuale altissima del 78,4%, secondo gradino del podio per Virgil Van Dijk (74,9%). Terzo gradino del podio per Francesco Acerbi con una percentuale del 70%.