Lazio, Acerbi si allena: «Così divento come Caicedo» FOTO

Lazio, il difensore biancoceleste Francesco Acerbi mostra come si allena e scherza sul fatto di diventare come l’attaccante su Instagram

Ancora Francesco Acerbi, ancora risate: il difensore biancoceleste continua a far sorridere e divertire i tifosi laziali con le sue foto e i suoi video. Il numero 33 ha pubblicato infatti una foto in cui mostra il suo allenamento, in vista del match contro il Genoa, e dice «Così divento come Caicedo». Ma un leone può diventare una pantera? Sicuramente no ma queste scenette danno ancora di più la conferma che quella laziale è una grande famiglia che si vuole bene. Ecco la foto su Instagram: