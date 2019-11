Lazio, Acerbi resta a Reggio Emilia per i funerali di Adriana Spazzoli

Lazio, Acerbi resta a Reggio Emilia per partecipare ai funerali di Adriana Spazzoli, vicepresidente del Sassuolo.

Non è tornato a Roma, Francesco Acerbi, dopo la vittoria contro il Sassuolo. Il difensore della Lazio è rimasto a Reggio Emilia. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex neroverde ha deciso di trattenersi per poter partecipare ai funerali di Adriana Spazzoli.

La moglie di Giorgio Squinzi – scomparso il 2 ottobre – e vicepresidente del Sassuolo se ne è andata la scorsa settimana. Acerbi era molto legato alla famiglia, da qui la decisione di prendere parte alla funzione. Il suo ritorno a Formello è previsto per la seduta di domani.