Lazio, Acerbi quota 100: il record da raggiungere nel match contro il Genoa

Lazio, il difensore biancoceleste sta raggiungendo le 100 presenze consecutive in campionato. Il record sarà domenica contro il Genoa

Il leone corre sempre più forte: Francesco Acerbi ha fatto breccia nel cuore dei tifosi laziali per la sua bravura, solidità e simpatia dentro e fuori dal campo. Il difensore della Lazio non ha mai fatto sentire la mancanza di De Vrij ed è diventato subito leader della retrovia biancoceleste. In occasione del match contro il Genoa raggiungerà un primato particolare: giocherà la sua centesima partita in due anni e mezzo. Dalla stagione 2017-18 infatti, Acerbi è il giocatore con più presenze in Serie A, 38 con il Sassuolo e 61 con la Lazio, esclusa la partita contro la Juventus saltata per squalifica. Acerbone quindi partirà titolare anche al Marassi, confermando la sua grande forza e professionalità.