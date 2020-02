Lazio, Acerbi nella Team of the Week di Whoscored.com

Whoscored.com è il sito internet che si occupa di statistiche provenienti dal mondo del calcio.

Come ogni lunedì è stata stilata la formazione della Serie A, inserendo i giocatori che hanno preso i voti migliori durante la giornata. All’interno dei migliori undici della 23^ giornata c’è anche il nostro Francesco Acerbi (che oggi compie gli anni ndr). Il Leone è stato inserito nel particolare schieramento, grazie al suo 8 in pagella.

🇮🇹 Serie A Team of the Week

As many as ten different teams are represented but there's no room for Derby della Madonnina victors Inter 👀 pic.twitter.com/uGfzxsu2mn

— WhoScored.com (@WhoScored) February 10, 2020