Lazio, Acerbi: «Manca sempre meno!» – FOTO

Lazio, continuano gli allenamenti a Formello in vista della ripresa della stagione che ora sembra sempre più vicina

Non si molla di un centimetro. Da quando la Lazio è tornata ad allenarsi, seppur ancora in maniera individuale, tutti i giocatori hanno dato il massimo. Del resto l’obiettivo non è mai cambiato nonostante due mesi di stop forzato.

Ad oggi poi la ripresa non sembra più soltanto un miraggio ma una piccola realtà come ha scritto Acerbi in un post: «Manca sempre meno».