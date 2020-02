Lazio, Acerbi mette in vendita la sua maglia per una giusta causa

Tramite le sue Instagram Stories, Acerbi ha messo in vendita la sua maglia per una causa molto nobile: la giornata mondiale contro il cancro

Oggi ricorre la Giornata Mondiale contro il Cancro e sappiamo bene quanto il nostro Francesco Acerbi sia sensibile all’argomento.

Il Leone ha sconfitto per ben due volte questo grande male, dimostrando la sua forza mentale e la sua capacità nel non mollare davanti alle difficoltà. Proprio perchè vicino a questo argomento, il difensore della Lazio ha messo in vendita la sua maglietta per beneficenza ed ha comunicato il tutto tramite una storia di Instagram. Come sempre Acerbi si rivela un animo nobile vicino a chi soffre come ha sofferto lui in passato.