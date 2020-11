Acerbi tra i più presenti in Serie A e Champions League: il dato del difensore della Lazio

630 minuti di gioco sulle gambe più altri 270 in Champions League. Sono 900 (esclusi i minuti di recuper) i minuti disputati in stagione da Francesco Acerbi, mai sostituito e sempre titolare. Il difensore biancoceleste, secondo in Serie A per recuperi palla, è dunque anche tra i calciatori più presenti in stagione non solo del massimo campionato italiano, ma anche di quello europeo.