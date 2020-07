Lazio, Acerbi: «Riuscire è un valore aggiunto, lottiamo insieme»

Lazio, il messaggio di Acerbi – sul suo profilo Instagram – dopo la sconfitta incassata nella trasferta di Lecce

La Lazio si lecca le ferite, dopo la sconfitta contro il Lecce: un passo falso che pesa in ottica classifica, soprattutto per i tre punti persi anche dalla Juventus. Ma se questa squadra ha imparato qualcosa è non abbassare mai la testa davanti al destino, spendere anche l’ultimo respiro per ribaltare i pronostici.

E a lanciare il messaggio di speranza, stavolta, è Acerbi che – sul suo profilo Instagram – carica la squadra così: «La cosa bella è provare, tentare, in ogni cosa, al meglio delle proprie capacità. Riuscire è un valore aggiunto. Lottiamo insieme».