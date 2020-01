Lazio, è forte il legame tra Acerbi ed Immobile: la società ci scherza su

Ennesimo siparietto tra Acerbi ed Immobile durante l’intervista post gara: la società scherza sull’affinità dei due sui social

Tra il Leone Acerbi ed il bomber Immobile c’è stata fin da subito grande affinità ed, oltre che in campo, i due lo hanno dimostrato anche fuori sui social.

Varie infatti sono le stories di Instagram dove i due si sono amabilmente presi in giro, ed anche ieri i due giocatori biancocelesti hanno dato spettacolo davanti le telecamere di Lazio Style Channel. Il secondo gol di Immobile è arrivato proprio su assist del difensore centrale, segno di quanto la squadra funzioni a meraviglia. Nel post partita Acerbi è stato intervistato dal canale tematico della società mentre il bomber laziale stava andando via ed i ragazzi si sono salutati con un «ciao amore». Siparietto molto simpatico che la società ha riproposto sui social oggi, per far vedere come sia disteso e scherzoso il clima in casa Lazio.