Lazio, Acerbi al top: tutti i numeri del difensore in questa stagione

Lazio, numeri importanti quelli di Francesco Acerbi che sta disputando una stagione da incorniciare

Leader della difesa e non solo. Francesco Acerbi sta disputando una stagione di altissimo livello e sono i numeri a parlare per lui. Come riporta Radiosei infatti la retroguardia della Lazio ha incassato fino ad ora solo 21 reti e in parte il merito è proprio del numero 33.

82 gare su 83 giocate, una l’ha saltata solo per squalifica; sei reti segnate: cinque con la Lazio e 1 con la Nazionale. Insomma un biglietto da visita per l’Europeo ma anche una certezza per la squadra di Inzaghi.