Alberto Abbate, giornalista, è intervenuto per fare il punto della situazione in casa Lazio

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento in casa biancoceleste e della Supercoppa. Ecco ciò che ha detto.

PARLA ABBATE – «Siamo in attesa del primo allenamento a Riyad. Non credo che ci saranno particolari sorprese rispetto alla formazione che è scesa in campo nelle ultime 3 partite di campionato. So che la seduta di oggi non sarà visibile, sono state messe delle coperture per evitare che esca qualcosa dal campo di allenamento dell’Al Shabab. La copertura mediatica proveniente dall’Italia di questa Supercoppa non è altissima, la location, le spese per raggiungere la capitale dell’Arabia Saudita e i pochi eventi aperti alla stampa hanno fatto la differenza. Un editore prima di investire dei soldi per questo tipo di evento ci pensa due volte».