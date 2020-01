Lazio, Abbate: «Non bisogna assolutamente sottovalutare il Brescia!»

Alberto Abbate, giornalista, è intervenuto per parlare della prossima sfida della Lazio

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, nella giornata di ieri è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida di domani tra Brescia e Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Per me giocherà Patric con Acerbi e Radu. Non ci sono dubbi sulla presenza di Cataldi. Lazzari giocherà dal primo minuto, è l’unico che può creare occasioni pericolose sulle fasce. Marusic potrà tornare utile nel corso di campionato, secondo le prove di oggi potrebbe essere lui il titolare a Brescia, ma io non credo. Contro le rondinelle sarà un esame, perchè sarà assente un giocatore del calibro di Luis Alberto. Cataldi in questi mesi ha fatto bene al posto di Leiva, quindi mi preoccupa meno. Un vero di sostituto del numero 10 spagnolo invece non c’è. Bisogna capire come torneranno in campo i biancocelesti dal punto di vista mentale. Gli uomini di Inzaghi hanno avuto una maturazione pazzesca, ma pensare di essere superiori al Brescia potrebbe essere un errore».