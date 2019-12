Lazio, il commento di Abbate dopo la vittoria della squadra d’Inzaghi sulla Juventus di sabato sera.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Alberto Abbate (Messaggero) ha commentato la vittoria della Lazio sulla Juventus: «Quella che mi ha sorpreso è stato il modo nel quale la Lazio ha battuto la Juventus, i bianconeri hanno giocato un grande primo tempo al quale i biancocelesti hanno risposto da squadra matura. Immobile è stato stratosferico in questo campionato ma Luis Alberto gira e rigira la Lazio come vuole. Credevo fosse fondamentale come altri giocatori, in tal senso è stato bravissimo Inzaghi a opporsi a qualsiasi ipotesi di cessione dello spagnolo. Nel primo tempo ha sofferto i ritmi alti ma ha risposto alzando la velocità di pensiero restando lucido».

«Lazio da scudetto? Mi sorprendono le dichiarazioni di grandi mister come Capello che non comprendono che la rosa della Lazio è corta, non puoi giocare tutte le prossime gare con soli 13-14 giocatori di livello. Lulic e compagni stanno rispondendo alla grande a questa pressione al rovescio che vorrebbe la Lazio in corsa per il tricolore».