Lazio, a Riyad con un occhio all’Italia

La Lazio è arrivata da un giorno in Arabia e nel mentre si gioca il turno di campionato: ci sarà uno sguardo in patria?

Mentre la Lazio si prepara ad affrontare la Juventus in Supercoppa, questa sera continuerà il turno di campionato con Fiorentina-Roma.

Nonostante le due ore di differenza tra i paesi, che complicherebbero le cose, chissà se la Lazio darà un’occhiata in Italia per scoprire se il 2019 si concluderà con in cugini alle calcagna. Se i giallorossi dovessero vincere, si porterebbero ad un solo punto di distanza dalla prima squadra della Capitale che comunque ha una gara in meno. Quando la squadra di Fonseca scenderà in campo, a Ryiad saranno le 22:45 e difficilmente ragazzi saranno ancora svegli, visto che c’è una finale da preparare ed un trofeo da conquistare. Il massimo che si potrà fare, sarà consultare il cellulare domani mattina e fare un piccolo ghigno qualora la Roma dovesse fermarsi a Firenze. Poi nulla più: il resto ora non conta, bisogna rimanere lucidi e concentrati per centrare l’obiettivo.