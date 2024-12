Lazio, a Natale puoi regalare il biancoceleste: prosegue l’iniziativa

Lazio l’iniziativa per Natale prosegue, con un acquisto nello store fisico e anche online c’è uno sconto per la Tribuna Monte Mario

Prosegue l’iniziativa della Lazio in vista del Natale chiamata “A Natale regala la Lazio”. Chi effettuerà una spesa minima di 80 euro presso un Lazio Style o attraverso lo store online, riceverà un codice per acquistare fino a quattro biglietti a 20 euro in Tribuna Monte Mario per la gara di Europa League con la Real Sociedad.

