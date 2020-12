Lazio, a gennaio rischio che non arrivi nessuno. E Lulic…

Il punto del Messaggero in casa Lazio in vista del mercato di gennaio

La Lazio potrebbe non intervenire nella finestra di mercato di gennaio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il diesse Tare ha ribadito che la rosa, attualmente, è al completo e non vi è alcuna esigenza di intervenire sul mercato nella sessione invernale, anche se i risultati in campionato, con le partite ravvicinate, sembrano dire il contrario.

Magari al momento è stracolmo soltanto l’elenco, con il posto conservato a Lulic da Djavan Anderson. Eppure non è certa neanche la data del rientro del capitano biancoceleste.