A Formello si sono concluse le prove tattiche mattutine in vista del match di domani contro il Frosinone.

Seduta mattutina per la Lazio. In vista del match in programma domani contro il Frosinone di Alessandro Nesta, il tecnico Simone Inzaghi ha effettuato le prove tattiche, iniziate alle ore 10:00. Velocità e cambi di direzione, torelli, ed un ultimo richiamo di velocità per riscaldarsi, poi via alle prove. Si è rivisto Milinkovic-Savic, assente nella giornata di ieri. Il sergente ha effettuati dei semplici giri di campo, senza partecipare alle prove tattiche. Nella partita di domani rimarrà a riposo in via precauzionale, ma le sue condizioni possono tranquillizzare i tifosi biancocelesti. A riposo invece Luis Alberto, uscito ieri anzitempo a causa di un contrasto con Escalante. Anche lui non sarà del match. Recuperato Lucas Leiva, che dovrebbe scendere in campo allo Stirpe.

A parte Raul Moro, Djavan Anderson, Falbo e Danilo Cataldi, allenatosi parzialmente anche con il gruppo nella prima fase, per poi concludere con il preparatore Fonte.