Lazio, a Formello ci si allena a ritmo di flamenco VIDEO

La Lazio continua la sua preparazione a Formello. In campo si corre a ritmo di flamenco con Luis Alberto e Patric

Pochi giorni al ritorno ufficiale in campo e in casa Lazio vige il buon umore. A Formello continuano gli allenamenti, ma non manca l’allegria portata dagli spagnoli Luis Alberto e Patric.

Sui canali social della società è stato pubblicato un video dove i due regalano spettacolo in campo a ritmo di flamenco. I biancocelesti ci sono, sperando che il 24 grideremo tutti Olè.