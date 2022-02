Lazio, a Firenze gara della svolta? Sarri cerca conferme a Milano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La partita di Firenze ha mostrato per la prima volta una Lazio spigliata e padrone del campo: Sarri vuole conferme in Coppa Italia col Milan

Sarri può finalmente sorridere. La Lazio che ha sbancato Firenze ieri sera è stata quella che più si è avvicinata all’idea di calcio del tecnico toscano. Una prova di forza che ha dimostrato come, al netto delle divergenze sul mercato, la strada sia quella giusta.

Il Comandante però non si accontenta e cerca conferme. Mercoledì in Coppa Italia la sfida contro il Milan a Milano valida per i quarti di finale. Una gara che potrebbe tenere la Lazio in vita per uno dei tre obiettivi stagionali: centrare la semifinale dopo una prestazione convincente potrebbe segnare la vera svolta stagionale.