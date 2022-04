Lazio a caccia di gol: servono i guizzi degli esterni offensivi

Gli esterni della Lazio sono a secco ormai da tempo: Sarri deve ritrovare i loro gol nelle ultime 4 partite decisive per l’Europa

Le ultime 4 partite della stagione serviranno alla Lazio per centrare la fondamentale qualificazione in Europa. Come riferisce l’edizione odierna di Repubblica, Sarri spera di ritrovare i gol degli esterni offensivi, le cosiddette ali.

L’ultimo a segnare è stato Felipe Anderson contro il Cagliari ad inizio marzo. Zaccagni (7 reti finora) è in un periodo buio, Pedro (9 segnature) è infortunato e i due ragazzi, Moro e Romero, non hanno mai inciso.