Lazio, a Bergamo per diventare la squadra con più chilometri di A

Un dato poco indicativo in ottica di classifica e di rendimento, ma che testimonia comunque la grande applicazione nella copertura del campo. La Lazio di Simone Inzaghi questo pomeriggio andrà in scena a Bergamo sul campo dell’Atalanta per cercare la rivincita dopo la cocente eliminazione patita in Coppa Italia nei quarti di finale soltanto quattro giorni fa. I capitolini potrebbero però anche diventare la compagine di Serie A ad aver percorso più chilometri: con 111,431 km i biancocelesti, a parità di partite, seguono soltanto l’Inter, che ha superato la soglia dei 112. Tra i capitolini a spiccare nella classifica c’è Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è il centrocampista del campionato italiano ad aver corso di più.