Lazio, 8 anni fa la rovesciata di Mauri nel ricordo di Chinaglia VD

Il 7 aprile del 2012 la Lazio ospitò il Napoli all’Olimpico. Poco dopo la scomparsa di Chinaglia, i biancocelesti vinsero in suo onore

Pochi giorni fa, il 1 aprile, è stato l’ottavo anniversario della morte di Giorgio Chinaglia, simbolo della Lazio.

In quello stesso anno, sei giorni dopo l’accaduto, i biancocelesti si trovarono ad affrontare il Napoli all’Olimpico. La Curva Nord preparò per l’occasione una coreografia maestosa in onore di Long John. I ragazzi guidati da Reja portarono a casa la partita vincendo 3-1 grazie alle reti di Candreva, Mauri e Ledesma. La società oggi ha pubblicato il video della partita sui social.