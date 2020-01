Lazio, il 23 gennaio 1943 nasceva Mario Facco che ha conquistato lo scudetto del 1973/74 con la maglia biancoceleste

Era il 23 gennaio 1946 e a Milano veniva al mondo Mario Facco: l’ex biancoceleste rimarrà sempre nella memoria dei tifosi laziali per aver ottenuto due promozioni in Serie A e conquistato lo scudetto del 1973/74. Lo stesso anno viene trasferito all’Avellino ma termina la sua carriera nel 1977/78 quando rimedia un grave infortunio a tibia e perone. Comincia la sua carriera da allenatore all’Avellino per poi passare allo Squinzano, Frosinone, Salernitana, Barletta e Ternana e infine Vigor Lamezia e Trapani. Viene a mancare nell’agosto 2018 all’età di 72 anni.