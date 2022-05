Lazio, 5° posto nel mirino: l’obiettivo è vincerle tutte

La Lazio è riuscita ad agganciare la Roma al 5° posto quando mancano solo 3 giornate alla fine: l’obiettivo è vincerle tutte

Aggancio alla Roma effettuato, sorpasso e 5° posto nel mirino. Con questo preciso stato d’animo la Lazio si appresta ad affrontare le ultime 3 partite della stagione, a partire dalla prossima contro la Sampdoria.

Chiudere appena sotto le quattro squadre qualificate in Champions, al netto delle dichiarazioni di facciata, è il grande obiettivo di Sarri. Centrare l’Europa League in un anno comunque di transizione sarebbe un grande risultato per ripartire alla grande in estate. Il destino della Lazio passa dai prossimi 270 minuti.