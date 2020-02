Lazio, 30 volte Immobile: arrivano gli auguri dei compagni sui social FOTO

Lazio, Ciro Immobile spegne oggi 30 candeline e arrivano gli auguri dai suoi compagni e dagli ex biancocelesti su Instagram

30 volte Ciro Immobile: il bomber biancoceleste compie oggi gli anni tra l’amore incondizionato della sua famiglia e l’affetto immenso del popolo laziale. Dal 2016 Ciro è ha fatto breccia nei cuori di tutti i biancocelesti, non colmando un vuoto lasciando dall’addio di Klose ma creandosi uno spazio tutto suo per diventare il re della Lazio. E’ partita da stanotte la carrellata di auguri per l’attaccante partenopeo ed ecco come lo festeggiano i suoi compagni ed ex biancocelesti su Instagram. Tra i primi a fargli gli auguri sono Lucas Leiva, Adekanye e Proto, insieme all’ex Murgia: