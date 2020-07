Lazio, 30 gol in Serie A per Immobile: è record in biancoceleste

Ciro Immobile ha stabilito un nuovo, incredibile record nel match contro i bianconeri. Solo 4 italiani ci erano riusciti prima.

Un nuovo record stabilito da Ciro Immobile grazie alla sua rete contro la Juventus.

Nessuno infatti aveva mai segnato 30 gol con la maglia biancoceleste in Serie A.

Ciro diventa cosi il quinto giocatore italiano di sempre a raggiungere questa cifra: gli altri sono stati Giuseppe Meazza, Felice Borel, Antonio Angelillo e Luca Toni.

Un’ulteriore soddisfazione per il centravanti biancoceleste, che ha ancora qualche giornata a disposizione per incrementare il proprio bottino.