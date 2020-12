Lazio, il 29 dicembre la ripresa: da valutare gli infortunati

La Lazio si ritrpoverà a Formello il 29 dicembre, per la ripresa degli allenamenti. Da valutare Correa, Acerbi e Leiva

Dopo l’impegno contro il Milan, la Lazio va in vacanza. Inzaghi ha concesso qualche giorno libero ai suoi, dopo i numerosi impegni delle ultime settimane: un’occasione per recuperare energie fisiche e mentali.

Come riporta il Corriere dello Sport, si tornerà a Formello il 29 dicembre, quando saranno valutate le condizioni dei vari giocatori. Correa – che ieri ha lasciato anzitempo il campo – in primis (il mister spera non si tratti di una lesione muscolare), ma anche Acerbi e Leiva.

A gennaio si capirà anche il destino di Lulic, ormai fermo dallo scorso febbraio.