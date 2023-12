Lazio 2023, settembre di fuoco: Provedel regala una notte magica in Champions. Riviviamo l’anno biancoceleste

Dopo un avvio di campionato decisamente sotto tono, la Lazio inizia settembre con un’altra spinta, riuscendo a vincere anche a casa del Napoli campione d’Italia, grazie ad una rete magnifica di Luis Alberto.

Una decina di giorni dopo, ecco l’esordio in Champions League, contro un avversario difficile, l’Atletico di Simeone. Partita che vede i biancocelesti in svantaggio per gran parte della gara, fino all’ultimo minuto di recupero, dove Ivan Provedel, segna una rete che rimarrà impressa nella storia della competizione.