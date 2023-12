Lazio 2023, febbraio europeo: doppio incrocio col Cluj in Conference. Riviviamo l’anno biancoceleste

Febbraio all’insegna dell’Europa, quello 2023 della Lazio, che dopo aver subito l’eliminazione in Europa League, viene retrocessa in Conference League, dove come primo avversario, ritrova i rumeni del Cluj.

Spareggio che i biancocelesti passano agilmente, dopo l’1-0 dell’Olimpico, deciso da Immobile, basta uno 0-0 in Romania per garantire alla squadra di Sarri il passaggio del turno.