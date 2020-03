Lazio, 20 anni fa il poker di Inzaghi in Champions VIDEO

Il 14 marzo del 2000, l’attuale mister della Lazio, ai tempi giocatore, segnò 4 reti al Marsiglia in Champions League

Questi giorni in cui siamo costretti a rimanere a casa per cercare di rendere meno virale il Coronavirus, si cerca anche di fare ordine tra vecchi ricordi e cimeli che hanno segnato la nostra vita.

Anche la Lazio sembra stia sfogliando l’album dei momenti passati, infatti oggi ha postato sui social le quattro meravigliose reti che Simone Inzaghi, attuale mister biancoceleste ed ai tempi attaccante micidiale, rifilò al Marsiglia in Champions League. Era il 14 marzo del 2000 e la prima squadra della Capitale vinse la partita per 5-1. Inzaghi è ancora l’unico italiano ad aver segnato 4 reti in un’unica gara di Coppa dei Campioni, come si chiamava un tempo.