Lazio, quanti ricordi: l’Uefa ricorda la stagione 1999/2000 – FOTO

L’Uefa ha voluto fare un vero e proprio tuffo nel passato, ricordando sui social network la Lazio del 1999/2000.

Un’immagine che non può non evocare piacevoli ricordi in tutto il popolo biancoceleste e che risale all’anno in cui l’allora squadra di Eriksson riuscì a portare a casa lo scudetto dopo un duello all’ultimo respiro con la Juventus.