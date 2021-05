Lazio, 18 partite senza pareggiare. É la prima volta nella storia

Contro il Genoa la Lazio ha inanellato la 18esima gara consecutiva senza pareggiare. Non era mai successo nella sua storia

Il cammino recente della Lazio non conosce pareggio. Il segno X in Serie A manca ormai da 18 partite, praticamente da un girone fa contro il Genoa a Marassi.

Proprio contro i rossoblu nell’ultima vittoria in casa, i biancocelesti hanno infranto un record per quanto riguarda i pareggi in Serie A. Nella storia non è mai successo che non arrivasse un pari per 18 match consecutivi nella massima serie.