Lazio, 15 anni fa il derby di Di Canio VIDEO

Il 6 gennaio 2005 andava in scena il derby della Capitale, divenuto famoso per l’esultanza di Di Canio: il ricordo della Lazio

Nessuno si potrà mai scordare il derby vinto dalla Lazio per 3-1 del 2005. Quella stracittadina rimarrà nella memoria di ogni laziale, per il gol al volo di Di Canio e per la conseguente esultanza sotto la Sud, a sedici anni di distanza dal suo dito contro la curva romanista.

Ad oggi, sono passati tre lustri da quando Cesar ballava sull’Olimpico ed il romano laziale mostrava le tre dita a tutto il pubblico presente. La Lazio ricorda la partita sui propri canali social: una partita che nessuno mai potrà scordare.

📅 06.01.2005

🆚 #LazioRoma

👏 Ancora Di Canio 15 anni dopo, poi Cesar e Rocchi: derby capolavoro! pic.twitter.com/pYAWGQwN94 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 6, 2020