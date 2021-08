Lazio, 12 anni fa la Supercoppa contro l’Inter. Il ricordo del club VIDEO

Sono passati 12 anni dalla vittoria in Supercoppa contro l’Inter a Pechino. La Lazio ricorda il trionfo sui canali social

Era l’8 agosto 2009 quando la Lazio si impose sull’Inter di Mourinho a Pechino in occasione della Supercoppa Italiana. I biancocelesti avevano trionfato in Coppa Italia contro la Sampdoria, mentre i nerazzurri erano campioni d’Italia in carica.

A spuntarla però fu la squadra di Ballardini grazie ai gol di Matuzalem e Rocchi. L’Inter di lì a un anno avrebbe compiuto lo storico Triplete.