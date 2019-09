Lazio, dal 2017 sono 115 le partite giocate con il 3-5-2

Lazio, dal 2017 al 2019 è sempre 3-5-2

Il campionato è appena iniziato ma già dopo due gare è tempo di valutazioni. La Lazio sta bene, gioca bene, sembra essere ancora più solida dello scorso anno e questo è anche dovuto all’aver trattenuto praticamente tutta l’ossatura della squadra. Era il lontano 2016 quando mister Inzaghi metteva in campo la squadra con il 4-3-3, all’epoca con Felipe Anderson e Keita come esterni. Solo dopo ha deciso di adottare il modulo che poi non ha più abbandonato: il 3-5-2.

Come riporta il Corriere dello Sport da quel giorno il mister per 115 volte consecutive ha schierato la Lazio con questa formazione, un processo iniziato nella primavera del 2017 e che è in vita ancora oggi. A mantenere Inzaghi su questa linea ci ha pensato anche il mercato con gli acquisti di Lazzari da una parte di Jony dall’altra.