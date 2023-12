Lazio, 10 dicembre 2006: 3-0 storico nel derby contro la Roma, deciso da Ledesma, Oddo e Mutarelli

Giornata dal sapore speciale quella del 10 dicembre, che riporta alla mente dei tifosi della Lazio uno storico derby vinto per 3-0 contro i cugini della Roma.

Era il 2006, XV giornata del Campionato di Serie A 2006-2007. Ecco il racconto ufficiale della sfida, postato sul sito del club

«A ridosso dell’intervallo è Ledesma a sbloccare la stracittadina con un imprendibile sinistro dai 25 metri che si infila all’incrocio dei pali, lasciando pietrificato il portiere giallorosso Doni che può solo vedere il pallone insaccarsi alla sua destra. In apertura di ripresa, Pandev si procura il calcio di rigore che Oddo trasforma con estrema freddezza: piatto destro centrale e raddoppio al 52’. Trascorre una ventina di minuti e Mutarelli realizza il definitivo 3-0 della Lazio grazie ad un’azione che vede Rocchi servire in profondità Mauri che cerca il tocco sotto ma colpisce la traversa; la sfera, ribattuta dalla trasversale, giunge al numero 5 biancoceleste che, in mezza girata, segna la rete dell`apoteosi laziale.»