LAVAGNA TATTICA – Perché la Lazio è più imprevedibile di Juve e Inter

La Lazio di Inzaghi è molto varia nelle soluzioni offensive. Al contrario, Juve e Inter sono più prevedibili

Tra gli aspetti in cui la Lazio di Inzaghi si è dimostrata migliore di Juve e Inter è nell’imprevedibilità offensiva. Bianconeri e nerazzurri sono più monotematici quando attaccano, pur con principi molto diversi tra di loro. Al contrario, i biancocelesti segnano e si rendono pericolosi in tanti modi.

Prima di tutto, la Lazio è letale quando ha campo davanti a sé, poiché ha giocatori che consentono di ribaltare velocemente l’azione. Palleggia inoltre molto bene in spazi stretti, visto che Inzaghi ha tantissimi giocatori di qualità tra le linee. E infine, grazie alle caratteristiche di Milinkovic-Savic, sfrutta con efficacia il lancio lungo. Spesso si alza la palla per risalire velocemente, con il serbo che è dominante nei duelli aerei: in questo modo, la Lazio prende alla sprovvista il pressing avversario.

Insomma, la formazione capitolina ha una varietà nelle soluzioni offensive che non hano pari in Serie A. Anche così si spiegano i risultati eccezionali che stanno ottenendo.