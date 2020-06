LAVAGNA TATTICA – Patric e l’abilità nel gioco lungo

Patric è una risorsa importante nel palleggio della Lazio. Dopo Acerbi, è il giocatore che completa più passaggi lunghi

In questa stagione della Lazio, Patric è uno dei giocatori più migliorati. Lo spagnolo è molto più sicuro rispetto al passato, dimostra una buona tecnica quando i biancocelesti impostano dal basso. Inoltre, spicca per una dote in particolare, ossia il gioco lungo, i passaggi superiori ai 23 metri.

Basti pensare che, dopo Acerbi, Patric è il calciatore biancoceleste che completa più passaggi lunghi ogni 90′, ben 18. Un dato che dimostra la sua importanza nel palleggio basso della Lazio, aspetto che non viene elogiato abbastanza per quanto riguarda i capitolini.