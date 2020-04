LAVAGNA TATTICA – Luis Alberto è il re dei passaggi chiave

Luis Alberto è il principale generatore di occasioni della Serie A. Oltre agli assist, lo spagnolo ha il record di passaggi chiave

Con 12 assist, Luis Alberto non è solo il principale rifinitore di Lazio e Serie A. Più in generale, lo spagnolo è il giocatore che nel campionato fa tirare più volte in porta i compagni. I dati parlano chiaro.

Luis Alberto ha finora effettuato l’enorme cifra di 75 passaggi chiave totali (al secondo posto c’è Gomez con 64). Inoltre, anche se si fa una media per 90′ lo spagnolo ha numeri elevatissimi. Ben 3.1 passaggi chiave per 90′.