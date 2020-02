LAVAGNA TATTICA – Leiva marcato, Luis Alberto si abbassa

Luis Alberto spesso era il secondo mediano della Lazio. I suoi movimenti consentivano di uscire in modo pulito

(Di Jacopo Azzolini) Anche senza assist, Luis Alberto si è rivelato una fonte di gioco determinante in Lazio-Inter. Con Lucas Leiva marcato quasi a uomo da Lautaro Martinez, erano decisivi gli abbassamenti dello spagnolo in supporto del compagno. Luis Alberto diventava quindi praticamente secondo mediano, con i suoi movimenti che erano vitali per fare uscire la squadra in modo pulito.

Le mezzali interiste, Vecino e Barella, dovevano uscire su Radu e Luiz Felipe, di conseguenza nessuno accorciava su Luis Alberto. Si vede nella slide sopra. Vecino esce su Radu, con il difensore rumeno che ha una comoda soluzione di passaggio per Luis Alberto. La Lazio, in questo modo, riesce a superare il pressing dell’Inter.