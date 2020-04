LAVAGNA TATTICA – La facilità della Lazio nel creare occasioni pericolose

La Lazio di Inzaghi non conclude in assoluto molto verso la porta. Tuttavia, riesce a rendersi pericolosissima

Oltre alla mole di gol segnati, la Lazio di Inzaghi crea in generale molto: 50.76 Expected Goals fino a questo momento. Eppure, se si guardano i tiri totali, i biancocelesti non concludono molto: 15.8 tiri a partita, solo al settimo posto in classifica. Questo vuol dire che la Lazio non conclude in assoluto tanto, ma quando lo fa effettua tiri in media molto pericolosi.

C’è quindi la capacità di creare occasioni pulite da gol. Basti pensare che la Lazio è addirittura quart’ultima per tiri dalla distanza (4.1 a partita). Ciò vuol dire che i biancocelesti non hanno bisogno di forzare la conclusione dalla distanza per provare a segnare, visto che la Lazio riesce ad arrivare con facilità dentro l’area.