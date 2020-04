LAVAGNA TATTICA – In cosa Jony deve migliorare

Dopo le difficoltà iniziali, Jony si sta rivelando una pedina preziosa per la Lazio di Inzaghi. Lo spagnolo però vince pochi dribbling

Nei primi mesi di Lazio, Jony ha avuto grosse difficoltà ad adattarsi. Oggi invece è una pedina sempre più importante per Inzaghi, che lo ha utilizzato per sostituire Lulic. L’esterno spagnolo è un ottimo generatore di occasioni della squadra, grazie a ottime doti tecniche. Svetta in particolare per i cross, che effettua molto bene.

Tuttavia, fatica quando deve creare superiorità numerica, visto che ha numeri negativi nel dribbling. Su un totale di 2.2 dribbling totali, ne vince appena 0.8. Insomma, deve aumentare l’efficacia quando punta l’uomo: Lulic, per esempio, vince 1.5 dribbling per 90′.