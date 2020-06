LAVAGNA TATTICA – Il peso di Lucas Leiva in mezzo al campo

Lucas Leiva sarà fondamentale per gli equilibri difensivi della Lazio. Soprattutto nelle situazioni di campo aperto

Lucas Leiva è un equilibratore fondamentale per la Lazio. I biancocelesti giocano con tanti uomini offensivi in mezzo, l’ex Liverpool è quindi uno schermo cruciale a protezione della difesa. Per quanto anche Milinkovic-Savic e Luis Alberto stiano dimostrando grande generosità senza palla, capita a volte che i biancocelesti si facciano trovare lunghi nelle transizioni difensive.

In quelle situazioni si vede l’importanza di Lucas Leiva, come per esempio nella slide sopra. Abbandona la sua posizione per accorciare sul portatore, evitando così una ripartenza potenzialmente molto pericolosa. Questo è un intervento delicato, in cui farsi saltare comporta grandi problemi per la retroguardia.

Insomma, considerato il calco e la preparazione raffazzonata, ci saranno verosimilmente molti più spazi nelle partite. Ecco perché la capacità di Lucas Leiva nel difendere in campo aperto sarà determinante per l’intera squadra.