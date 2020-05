LAVAGNA TATTICA – Cataldi e Parolo danno intensità a gara in corso

Quando vengono chiamati in causa, Cataldi e Parolo danno intensità alla Lazio. Lo prova il dato sui contrasti

Se guardiamo i giocatori della Lazio con più contrasti vinti, Cataldi e Parolo sono in testa. Ne effettuano rispettivamente 3.1 e 4 ogni 90′. Entrambi hanno giocato pochi minuti, partendo in rarissime circostanze da titolari. In una rosa così corta, sono i principali rincalzi del centrocampo, armi a gara in corso.

Questa statistica dimostra che, nelle situazioni in cui vengono chiamati in causa, provano a dare intensità alla squadra di Inzaghi. Soprattutto nelle situazioni in cui si trovano a sostituire Lucas Leiva, visto che il centrocampista brasiliano è una diga imprescindibile in mezzo al campo